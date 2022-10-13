Астана, , 23:25 — REGNUM Организация объединенных наций не справляется с теми функциями, которые на неë возложены. Такое заявление сделал 13 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает БелТА.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Mfa.gov.by

Главу белорусской дипломатии спросили, является ли в текущих условиях международные площадки, наподобие СВМДА или Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) более эффективными, чем ОБСЕ или даже ООН.

«Я бы не стал сравнивать сейчас уровень эффективности различных региональных и универсальных организаций. Потому что у каждой организации своя сфера компетенций, каждая занимается своей направленностью. Конечно, ООН — это универсальная организация, которая должна отвечать за вопросы мира и безопасности на всей планете. Мы откровенно должны сказать, что сейчас, к сожалению, она отстаëт от динамики развития процессов и не справляется с теми функциями, которые на нее возложены», — сказал Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астане 13 октября стартовал саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.