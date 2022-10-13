Бухарест, , 22:53 — REGNUM Правительство Румынии объявило о выделении Молдавии дополнительной безвомездной финансовой помощи на общую сумму в €25,5 млн. Об этом 13 октября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

Деньги должны быть использованы Кишинёвом на развитие образования, укрепление энергетических систем, а также модернизацию сферы жилищно-коммунального хозяйства. Контроль над реализацией предоставленных активов будет осуществлять румынско-молдавская межправительственная комиссия.

Напомним, 11 февраля премьер-министр Румынии Николае Чукэ и его молдавская коллега Наталья Гаврилица подписали соглашение, по которому Бухарест обязался в течение ближайших трех лет предоставить Кишиневу на безвозмездной основе в общей сложности €100 млн.

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