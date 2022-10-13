Стамбул, Турция, , 22:54 — REGNUM Судоходство в Босфорском проливе временно остановлено, сообщает вечером 13 октября турецкий телеканал NTV.

Босфор NASA

По предварительным данным, пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, у которого вышел из строя двигатель.

«Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — сообщает телеканал.

Информация уточняется.

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