Рим, 13 октября, 2022, 22:44 — ИА Регнум. По итогам 2022 года инфляция в Италии составит 8,5%, с таким прогнозом выступили 13 октября в Центробанке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Основными причинами роста цен является удорожание энергоносителей и, как следствием, продуктов питания, констатировали аналитики.

Они предполагают, что уровень инфляции начнет снижаться только в 2023 году (по итогам которого составит 6,5%).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.