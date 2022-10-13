Саранск, 13 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В 2023 году в Мордовии на строительство дорог планируют направить 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Средства будут направлены на реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», а также в рамках программ «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения» и «Комплексное развитие сельских территорий».

В течение года планируется построить и отремонтировать около 190 объектов автотранспортной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что правительство России выделит Мордовии более 380 млн рублей на строительство новой автодороги. Дорога свяжет Северную промышленную зону с автомагистралью «Северный обход Саранска», что поможет промышленным предприятия Саранска наладить новые логистические связи.

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