Ростов-на-Дону, , 22:41 — REGNUM Зоопарк Ростова-на-Дону вернул членство в Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Об этом 13 октября сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Носорог в Ростовском зоопарке Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня произошло знаменательное и очень важное событие. На очередной ежегодной конференции ЕАРАЗА членство ростовского зоопарка было восстановлено», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2020 года ростовский зоопарк был исключен из ЕАРАЗА из-за передачи слоненка Эколь в цирк братьев Запашных. Процесс исключения зоопарка, по мнению бывшего руководителя зверинца, прошел с нарушением устава ЕАРАЗА и не мог считаться легитимным.