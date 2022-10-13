Рим, , 22:40 — REGNUM Центробанк Италии 13 октября пересмотрел в сторону ухудшения прогноз динамики ВВП в 2022—2024 годах.

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При неблагоприятном развитии событий и сохранение нынешнего высокого уровня неопределенности в 2022 году ВВП вместо 3,3% может вырасти лишь на 3%, в 2023 — вместо роста на 0,3% снизиться на 1,5% и вновь вернуться к росту лишь в 2024 году.

Ранее с прогнозом о падении ВВП Италии в 2023 годы выступили и эксперты МВФ.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.