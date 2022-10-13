Токио, , 22:47 — REGNUM Запущенная с территории КНДР баллистическая ракета пролетела около 650 км, сообщил вечером 13 октября министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, максимальная высота её полёта составила порядка 50 км.

По информации военного ведомства Японии, в ночь с 13 на 14 октября КНДР запустила «по крайней мере одну ракету, которая упала вне границ исключительной экономической зоны Японии в Японском море».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новом запуске баллистической ракеты сообщила Береговая охрана Японии.

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