Токио, 13 октября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Запущенная с территории КНДР баллистическая ракета пролетела около 650 км, сообщил вечером 13 октября министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, максимальная высота её полёта составила порядка 50 км.

По информации военного ведомства Японии, в ночь с 13 на 14 октября КНДР запустила «по крайней мере одну ракету, которая упала вне границ исключительной экономической зоны Японии в Японском море».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новом запуске баллистической ракеты сообщила Береговая охрана Японии.