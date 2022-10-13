Приштина, Сербия, , 23:03 — REGNUM Сроком для достижения «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений» между Сербией и Косово мог бы быть 2024 год. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак 13 октября во время визита в Приштину.

Мирослав Лайчак EU2016 SK

По словам Лайчака, в 2024 году пройдут выборы в США и ЕС, и тогда в фокусе международного сообщества будет не Косово, а «другое место».

«Каждый день важен. Я несколько раз повторил — у нас уникальный календарь, который нам на руку, так как мы не будем прерваться на выборы… Это открытое окно сохраняется до выборов в США и ЕС в 2024 году», — процитировало издание «Газета экспресс» слова Лайчака.

Напомним, что 13 октября Лайчак приехал в Приштину для того, чтобы встретиться с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти и его заместителем Бесником Беслими.