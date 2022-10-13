Павловский р-н, , 22:36 — REGNUM В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в кубанском управлении СК России 13 октября.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, трагедия случилась на улице Горького в станице Павловской утром 3 марта 2022 года. Управляя «Нивой», водитель фактически без фар и на полной скорости сбил женщину-пешехода, двигавшуюся в попутном направлении. Затем злоумышленник перевёз тело женщины на улицу Первомайскую, где оставил и скрылся с места случившегося. Пешеход скончалась от полученных травм в этот же день.

Фигурант уголовного дела был взят под стражу. Материалы уголовного дела переданы на изучение в суд.