Рим, 13 октября 2022, 22:35 — REGNUM Список стран, подписавших договор о создании «общеевропейской системы ПВО», не является закрытым, в него могут войти и другие государства, в частности, Италия, передает 13 октября Ansa со ссылкой на осведомлённый источник в руководстве ЕС.
Как сообщалось ранее, протокол о намерении ранее подписали представители 15 входящих в НАТО европейских стран.
Речь идет о Бельгии, Германии, Великобритания, Словакии, Норвегии, Литве, Венгрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Латвии, Нидерландах, Румынии, Эстонии и Словении.