Рим, 13 октября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Список стран, подписавших договор о создании «общеевропейской системы ПВО», не является закрытым, в него могут войти и другие государства, в частности Италия, передает 13 октября Ansa со ссылкой на осведомлённый источник в руководстве ЕС.

Matti Blume ПВО

Как сообщалось ранее, протокол о намерении ранее подписали представители 15 входящих в НАТО европейских стран.

Речь идет о Бельгии, Германии, Великобритании, Словакии, Норвегии, Литве, Венгрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Латвии, Нидерландах, Румынии, Эстонии и Словении.