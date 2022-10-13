Саранск, 13 октября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Сумма пожертвований жителей и предприятий Мордовии, которые предназначены для закупки экипировки мобилизованных, достигла 30 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Оренбургской области Дополнительная экипировка для мобилизованных

Сбор средств был открыт в начале октября в Мордовском республиканском отделении Российского Фонда мира.

По словам председателя правления регионального отделения фонда Ольги Филёткиной, сейчас централизованно закупаются элементы экипировки, теплые вещи, аптечки, бытовые принадлежности и многое другое. Помощь закупается с учетом просьб бойцов.

«Жители Мордовии объединились во имя наступления мира на территории Донбасса и помогают нашим бойцам, призванным выполнить все задачи специальной военной операции», — подчеркнула она и добавила, что сбор средств продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, обращения от мобилизованных военнослужащих и их родных власти Мордовии получают ежедневно, работают с каждым. Многие проблемы требуют решений в «ручном режиме». Вместе с тем действуют и региональные меры поддержки.

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