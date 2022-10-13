Трабзон, Турция, 13 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 13 октября в Трабзоне (Турция) на стадионе «Шенол Гюнеш» футбольный клуб «Трабзонспор» в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Трабзонспор»: Угурджан Чакыр, Марк Бартра, Хюсейн Тюркмен, Эрен Эльмалы, Стефано Денсвил, Анастасиос Бакасетас, Марек Гамшик, Джанини, Жан-Филипп Гбамен, Энис Барди, Умут Бозок.

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Маланг Сарр, Мохамед Камара, Александр Головин, Юссуф Фофана, Крепин Диатта, Виссам Бен-Йеддер, Брель Эмболо.

На данный момент «Монако» с двумя победами и шестью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. «Трабзонспор», набрав три очка, располагается позицией ниже.