Малодербетовский район, Калмыкия, , 22:23 — REGNUM Прокуратура Малодербетовского района Калмыкии требует досрочной отставки главы Ики-Бухусовского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 13 октября.

Прокуратура Ysia.ru

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что Малодербетовский районный суд в апреле 2022 года признал вину главы Ики-Бухусовского СМО в совершении растраты бюджетных средств за счёт того, что фиктивно принял на работу в администрацию поселения своего сына.

Приговор вступил в законную силу 13 июля 2022 года, что является основанием для досрочного прекращения полномочий главы сельской администрации. Однако собрание депутатов Ики-Бухусовского СМО решение о досрочном прекращении полномочий чиновника не приняло.

​Прокуратура направила в суд административное исковое заявление с требованием обязать депутатов Ики-Бухусовского СМО принять решение о досрочном прекращении полномочий главы местной администрации.