Архангельск, , 22:23 — REGNUM 16 октября в Архангельске осветят Михаило-Архангельский кафедральный Собор, строительство которого началось еще в 2005 году. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Архангельск. Михаило-Архангельский кафедральный Собор. Полина Серова ©

«В ближайшее воскресенье, 16 октября в Архангельске состоится долгожданное для всех православных событие — великое освящение Михаило-Архангельского кафедрального Собора. В 8.30 пройдет богослужение, а после него — освящение Собора. В этот день Собор будет открыт для всех прихожан с раннего утра», - написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового кафедрального собора в честь небесного покровителя Архангельска, началось в 2005 году по благословению патриарха Алексия II. Согласно проекту, высота храма вместе с крестом составляет 74,5 метра, размер центральной части храма — 28×28 метров. Собор украшают пять куполов.