Архангельск, 13 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. 16 октября в Архангельске освятят Михаило-Архангельский кафедральный собор, строительство которого началось еще в 2005 году. Об этом в соцсетях сообщил губернатор области Александр Цыбульский.

Полина Серова Архангельск. Михаило-Архангельский кафедральный Собор.

«В ближайшее воскресенье, 16 октября, в Архангельске состоится долгожданное для всех православных событие — великое освящение Михаило-Архангельского кафедрального собора. В 8:30 пройдет богослужение, а после него — освящение собора. В этот день собор будет открыт для всех прихожан с раннего утра», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового кафедрального собора в честь небесного покровителя Архангельска началось в 2005 году по благословению патриарха Алексия II. Согласно проекту, высота храма вместе с крестом составляет 74,5 метра, размер центральной части храма — 28×28 метров. Собор украшают пять куполов.