Рим, , 22:21 — REGNUM Итальянская «Лига» намерена выдвинуть Лоренцо Фонтану на пост спикера нижней палаты парламента, передают национальные СМИ 13 октября.

Лоренцо Фонтана Euranetplus-inside.eu

Фонтана в 2018—2019 годах занимал пост министра по делам семьи, он известен своей работой по защите прав семей и традиционных ценностей и борьбой с ЛГБТ.

Ранее спикером сената Италии был избран кандидат от «Братьев Италии» экс-министр обороны Иньяцио Ла Русса.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.