Задержанные в Мелитополе агенты Киева признались в подготовке теракта
Мелитополь, 13 октября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В организации и осуществлении теракта у школы в Мелитополе признались задержанные агенты разведки киевского режима. Их кураторы после «неудачного» теракта попытались ликвидировать агентов.
Один из задержанных должен был так установить взрывчатку, чтобы во время проведения референдума о воссоединении Запорожской области с Россией погиб один сотрудник избирательной комиссии. Выполнение задания не устроило кураторов. Диверсант рассказал РИА Новости:
Другой диверсант сообщил, что он должен был устроить взрыв в школе. Ему сказали положить взрывчатку прямо под окна. Но взрыв кураторов тоже не устроил: никто не пострадал и даже окна не выбило. «Я знал, что днём там дети были».
По словам задержанных, их кураторы «не ценят людей, которые на них работают». «Для них это просто расходный материал, который можно взять и выкинуть. Они обещают большие деньги, они обещают защиту, материальные блага, но это всё не так. Даже когда ты нуждаешься в помощи, тебе никто не помогает», — рассказал террорист, добавив, что ему «неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу».