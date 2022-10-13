Мелитополь, 13 октября, 2022, 22:45 — ИА Регнум. В организации и осуществлении теракта у школы в Мелитополе признались задержанные агенты разведки киевского режима. Их кураторы после «неудачного» теракта попытались ликвидировать агентов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Референдум в Мелитополе

Один из задержанных должен был так установить взрывчатку, чтобы во время проведения референдума о воссоединении Запорожской области с Россией погиб один сотрудник избирательной комиссии. Выполнение задания не устроило кураторов. Диверсант рассказал РИА Новости:

«После этого прошло немного времени, вышли на связь, сказали, что нужно забрать в срочном порядке небольшую упаковку, подержать ночь и потом переложить её в другое место. Мы принесли её в квартиру и ушли в другую комнату. И около полуночи, может быть, за полночь она взорвалась».

Другой диверсант сообщил, что он должен был устроить взрыв в школе. Ему сказали положить взрывчатку прямо под окна. Но взрыв кураторов тоже не устроил: никто не пострадал и даже окна не выбило. «Я знал, что днём там дети были».

По словам задержанных, их кураторы «не ценят людей, которые на них работают». «Для них это просто расходный материал, который можно взять и выкинуть. Они обещают большие деньги, они обещают защиту, материальные блага, но это всё не так. Даже когда ты нуждаешься в помощи, тебе никто не помогает», — рассказал террорист, добавив, что ему «неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу».