Лос-Анджелес, США, 13 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Критики начали публиковать отзывы на кинокомикс «Чёрный Адам», главную роль в котором исполнит Дуэйн Джонсон. Об этом 14 октября сообщает портал Collider.

Кадр из трейлера Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам»

Автор издания Стив Вайнтрауб заявил, что Джонсон, готовившийся к роли этого антигероя в течение 10 лет, великолепно себя в ней проявил. «Он буквально убивает всех и каждого на своем пути, и мне понравилось, что он не отказался от того, кем является Черный Адам», — написал Вайнтрауб.

Другие критики, в частности, отметили, что фильм является «переломным» для студии DC, а также обратили внимание, что Пирс Броснан, исполняющий в картине роль Доктора Фейта, зачастую «крадёт сцену» у Джонсона. Некоторые эксперты выразили претензии к сценарию, но при этом заявили, что просмотр показался им «забавным». «Он (фильм — ИА REGNUM) может быть спасителем DCEU (расширенной киновселенной студии DC — ИА REGNUM) или её разрушителем», — отметила редакция издания.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, супруга Пирса Броснана заявила, что дома он ведёт себя как супергерой. Премьера «Чёрного Адама» в США состоится 21 октября 2022 года.