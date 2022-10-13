Москва, 13 октября 2022, 22:46 — REGNUM Поврежденные нитки газопроводов «Северный поток» заполнены морской водой на сотни километров, заявил 13 октября руководитель Газпрома Алексей Миллер в эфире Первого канала.
По его мнению, это беспрецедентные террористические акты. При этом Миллер отметил, что ремонт газопровода настолько затруднителен, что проще построить новый.
«Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой.
Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — сказал он.
Также Миллер указал, что для устранения последствий диверсии, потребуется поднять трубопровод на морскую поверхность, что невероятно сложно из-за её заполнения морской водой на сотни километров.
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