Москва, 13 октября, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Поврежденные нитки газопроводов «Северный поток» заполнены морской водой на сотни километров, заявил 13 октября руководитель Газпрома Алексей Миллер в эфире Первого канала.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По его мнению, это беспрецедентные террористические акты. При этом Миллер отметил, что ремонт газопровода настолько затруднителен, что проще построить новый.

«Мы не допущены до сих пор к месту аварии, но надо понимать, что по скорости — как газопроводы теряли давление — понятно, что это произошел полный разрыв трубы. Что это значит? Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности в сторону России, заполнена морской водой.

Это беспрецедентное ЧП, беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят — чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически строить новый участок», — сказал он.

Также Миллер указал, что для устранения последствий диверсии потребуется поднять трубопровод на морскую поверхность, что невероятно сложно из-за её заполнения морской водой на сотни километров.