Саранск, , 22:17 — REGNUM Мордовия попала в число шести регионов России, которые получат дополнительные средства на строительство школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В документе указано, что средства в размере 50 млн рублей направят в рамках полного финансирования проекта строительства школы на 1450 мест в Саранске в районе Тавлинской набережной. Отмечается, что до 31 декабря текущего года будет достигнут уровень технической готовности объекта в 60%.

ИА REGNUM напоминает, всего меду регионами распределят около 4,3 млрд рублей. Кроме Мордовии, их получат Республика Алтай, Ингушетия, Тува, а также Псковская и Курганская области.