Москва, 13 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Не в Москву, а на почту тем политикам, которые лишили ЕС договорённостей по долгосрочным поставкам российского газа, следует слать счета за свет и отопление, заявил 13 октября вице-премьер РФ Александр Новак на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Напомнив о предложении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен посылать новые счета за газ и свет, которые получают европейские потребители, в Москву, Новак предложил другой вариант.

Он посоветовал главе Еврокомиссии слать счета «именно тем политикам, которые принимали решение о переходе на спотовые цены». Тем, кто настаивал на «отказе от долгосрочных контрактов с нашими компаниями, об отказе от российского газа, энергетических ресурсов».