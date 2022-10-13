Рим, , 22:10 — REGNUM Спикером верхней палаты парламента Италии — сената 13 октября был избран кандидат от «Братьев Италии» Иньяцио Ла Русса.

Зал заседаний итальянского сената Fratello.Gracco

75-летний политик ранее занимал посты вице-спикера нижней палаты парламента (1994−1996), министра обороны Италии (в правительстве Сильвио Берлускони в 2008—2011 годах), главы «Братьев Италии» (2013−2014).

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.