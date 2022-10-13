Салехард, 13 октября, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с отказом в выплатах семье погибшего участника специальной военной операции из ямальского города Ноябрьска. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

Дочь погибшего ямальца сообщила, что её отец отправился добровольцем на спецоперацию и погиб 29 августа в селе Покровское Донецкой Народной Республики. Однако его семье отказано в региональной выплате и не выдают удостоверение о том, что погибший является ветераном боевых действий.

Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного СУ СКР организовать доследственную проверку ситуации. Руководителю СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Андрею Егорову поручено оказать всю необходимую помощь семье погибшего.