14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили признание представителя киевского неонацистского режима в том, что за взрывами в Крыму и Белгороде стоит Киев.

Артур Савин, , 07:31 — REGNUM Заявление министра иностранных дел киевского неонацистского режима Дмитрия Кулебы, сделанное в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), о том, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У него всё ещё есть свет, чтобы это передать в эфир?» — удивляется Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что после такого ошеломительного признания представителя киевского режима не остаётся сомнений в том, что бандеровцы на деле — террористы.

«Шикарное, публичное заявление. Признание в терроризме», — отметил Михаил М.

«По сути, Кулеба признался, что он международный террорист, что Киев совершает теракты и не стесняется того, чтобы в этом признаться», — написал Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Кулебу никто не тянул за язык, он мог бы соврать, но он сказал правду. Судя по всему, нацисты уже ничего не боятся и готовы раскрыть все карты перед кем угодно, поскольку американские хозяева, в случае чего, их обязательно прикроют.

«Кулеба — самый честный человек во всём киевском режиме оказался. Прямо сказал, что взрывают, разрушают, убивают и будут продолжать свою террористическую деятельность. Прямой, как палка», — отметила Людмила Л.

Дмитрий Кулеба Кабинет министров Украины

Часть людей полагает, что в Киеве привыкли сначала признаваться, а потом забирать свои слова обратно. Граждане уверены, что после интервью Кулебы пранкерам у него начнутся серьёзные проблемы.

«Сейчас в Киеве начнётся старая песня — начнут Кулебу не считать каким-то существенным чиновником, да и что это его личное мнение, да и сказано оно было в переносном смысле. От этих террористов никогда раскаяния не дождаться. Их надо лично к стенке прижать», — указывает Андрей Б.

«А если бы он не признал, то мы бы разве не узнали, кто это сделал и делает?» — спрашивает Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что Кулеба лукавит, когда приписывает Киеву все террористические акты в Крыму и Белгороде. Он просто хочет приписать себе победы, коих у него нет. На деле же за самыми крупными террористическими акциями на территории Российской Федерации стоят западные спецслужбы.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И без Кулебы понятно, кто стоит за терактом. Кто его конкретно исполнил — вот вопрос. Высока вероятность, что это сделали англичане, поскольку у бандеровцев ума не хватит такой план провернуть. Думаю, Вовану и Лексусу стоит позвонить кому-нибудь в Лондон и спросить на счёт того, как им удалось это сделать», — предлагает Максим П.

Нашлись и те, кто уверен, что за взрывом на Крымском мосту также стоят спецслужбы западных государств.

«Ради справедливости стоит уточнить, что видео-то старое. Месячной, что ли, давности. Но сути дела это не меняет. Кулеба подтвердил, что Киев ведёт террористическую войну. А это значит, что и за ударами по Крымскому мосту стоят они же. Дважды два лишь стоит сложить», — написал Иван Е.

Напомним, 13 октября министр иностранных дел киевского неонацистского режима Дмитрий Кулеба заявил в ходе розыгрыша, организованного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), о том, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.