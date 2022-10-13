Лондон, 13 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Британский телеканал Channel 4 купил картину Адольфа Гитлера специально для телешоу Jimmy Carr Destroys Art. Об этом 13 октября сообщает газета Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

В рамках концепции шоу, которую придумали его авторы, судьбу картины будут решать зрители: при определённом варианте развития событий ведущий Джимми Карр уничтожит произведение при помощи огнемёта. Ранее телеканал купил несколько работ «проблемных» художников, в число которых попал в том числе Пабло Пикассо. Компания также приобрела работы музыканта и художника Рольфа Харриса, осужденного за педофилию, и скандального скульптора Эрика Гилла, о преступлениях которого стало известно только после его смерти.

Программный директор Channel 4 Ян Кац подчеркнул, что даже если зрители решат сохранить картину Гитлера, то она не будет висеть в зале заседаний компании. «У каждого произведения искусства есть сторонники. Найдется кто-то, кто будет спорить не по поводу Гитлера, а по поводу того, должен ли его моральный облик определять, существовать ли произведению искусства или нет», — объяснил концепцию шоу Кац.

Отметим, Channel 4 является государственной телекомпанией Великобритании. Компания получает финансирование за счёт рекламы.