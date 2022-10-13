Астана, , 22:07 — REGNUM Москва занимается «тушением пожара» в Туркестане, который разжигают США, Великобритания и страны ЕС. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил политолог из Киргизии Марс Сариев.

Владимир Путин Kremlin.ru

Напомним, 13 октября в Астане прошли переговоры президентов России, Киргизии и Таджикистана. Трехсторонняя встреча прошла в закрытом формате. Президент Таджикистана опоздал на встречу, Владимир Путин и Садыр Жапаров в ожидании коллеги успели переговорить вдвоем.

Эксперт отметил, что Россия, которая играет ведущую роль в ОДКБ, «не случайно выступает посредником между Бишкеком и Душанбе в вопросах урегулирования конфликтов».

«Напомню, что первый конфликт на границе начался во время мероприятий ОДКБ, второй во время саммита ШОС в Самарканде. Но России решила «закрыть глаза» на ситуацию, исходя из текущих геополитических интересов. Однако сейчас Москва, пусть и неофициально и в ручном режиме, взяла на себя роль посредника в переговорах между Киргизией и Таджикистаном. Ведь очевидно, что без третьей стороны, выступающей за укрепление ОДКБ и обеспечение безопасности в регионе, решить вопрос мирного урегулирования приграничных проблем будет затруднительно. Возможно, но очень непросто», — считает политолог.

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Собеседник уверен, что «Россия, выступая посредником в переговорах Бишкека с Душанбе, продолжает действовать по схеме «стимул — реакция».

«Россия не формирует ситуацию в регионе, а реагирует на уже сложившиеся обстоятельства. Запад же конструирует ситуацию, разжигает конфликты и последовательно реализует проект «анти-Россия» на постсоветском пространстве. Средняя Азия и Казахстан — просто еще одно поле для дестабилизации, как [б. УССР], Прибалтика, Молдавия, Грузия», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что «несмотря на то, что Россия сейчас занимается «тушением пожара» в ручном режиме, надежды на благополучный исход мирового кризиса, который откликается в регионе, все же есть».

«Россия предлагает помощь, Москва заинтересована в стабильности в регионе, который входит в зону ее интересов. Например, в южных областях Киргизии Россия хочет развернуть производства, по всей республике открываются школы, несмотря на кризис, наши соотечественники продолжают работать в России и кормить свои семьи в Киргизии. Специальная военная операции когда-нибудь закончится. Самый главный вывод, который сделала Москва, как мне кажется — она осознала, что она находится в «чужой игре». Сейчас Россия переворачивает игровой стол и пытается написать новые правила», — резюмировал Марс Сариев.

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