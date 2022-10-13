Белград, , 22:01 — REGNUM Сербия считает, что «нападение России на [б. УССР]» является актом нарушения международного права, но считает, что санкции не являются лучшим ответом на такую ситуацию. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 13 октября.

Анна Брнабич Government.ru

По ее словам, новое правительство Сербии будет сталкиваться с давлением из-за неприсоединения к антироссийским санкциям.

«Это обязательная тема каждой встречи с представителями государств-членов ЕС и с самим руководством ЕС, так же, как и с делегацией ЕС в Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Тем не менее, продолжила премьер Сербии, руководство страны придерживается мнения, что введение санкций против России не соответствует национальным интересам Сербии, также этот шаг не поддержало бы сербское население, которое тоже в недалеком прошлом подвергалось действию международных санкций.

«Некоторые страны, которые требуют от нас присоединиться к санкциям против России, не уважают территориальную целостность Сербии», — отметила она.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока давление, которое на неё оказывается по этому вопросу, не станет слишком сильным.