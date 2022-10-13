Набережные Челны, Татарстан, 13 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В связи со сходом вагонов с рельсов в Набережных Челнах начата проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грузовые вагоны

По предварительным данным, днем 13 октября на подъездном железнодорожном пути, расположенном в районе дома 11 на Ресурсном проезде, произошел сход с рельсов трех вагонов состава, который двигался с территории ООО СК «Ал-Мет». В вагонах транспортировали металлические брикеты.

В результате инцидента опрокидывания вагонов и повреждения транспортной инфраструктуры не произошло. Пострадавших не было.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области на перегоне Кузино — Коуровка Первоуральского городского округа на прошлой неделе с рельсов сошли два вагона-цистерны. В результате инцидента никто не пострадал, движение поездов не приостанавливалось.

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