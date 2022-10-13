Ростов-на-Дону, 13 октября, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 17-летней студентки училища. Под подозрение попала 19-летняя горожанка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России 13 октября.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Инцидент случился в стенах одного из училищ Ростова-на-Дону 12 октября. Следователи полагают, что подозреваемая на почве личных неприязненных отношений взяла топор из пожарного щита и ударила по голове несовершеннолетнюю студентку.

Действия злоумышленницы удалось пресечь. Её мотивы пока неизвестны. Потерпевшую экстренно доставили в больницу.

Решается вопрос об аресте фигурантки уголовного дела.

Расследование уголовного дела продолжается.