Элиста, , 21:48 — REGNUM Антон Рубанов покидает пост министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. Об этом чиновник сообщил в своём телеграм-канале 13 октября.

Чиновник Pixelbay.com

«Уверен, что новый руководитель ускорит драйвер развития строительного и дорожного сектора Калмыкии. Искренне люблю Калмыкию и всегда буду с теплотой в сердце относиться к этой прекрасной солнечной республике», — написал Рубанов.

ИА REGNUM напоминает, что Антон Рубанов возглавил ведомство в ноябре 2021 года.

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