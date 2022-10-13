Севилья, Испания, , 21:47 — REGNUM Римский клуб «Рома» под руководством Жозе Моуриньо не смог обыграть испанский «Бетис» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23. Основное время встречи, проходившей в Севилье (Испания) на стадионе «Бенито Вильямарин», завершилось со счетом 1:1.

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Первый мяч на 34-й минуте встречи забил испанский хавбек Серхио Каналес после передачи Родри — 1:0. В дебюте второй половины форвард сборной Италии Андреа Белотти восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Бетис»/ «Рома»)

Удары 8/4

Удары в створ 2/2

Владение 46%/54%

Угловые 4/4

Нарушения 8/8

Составы команд:

«Бетис»: Браво, Песселья, Фелипе, Руибаль, Миранда (Морено, 86’), Акуоку, Каналес (Родригес, 80’), Хоакин (Энрике, 69’), Гуардадо (Карвалью, 80’), Родри, Жозе (Иглесиас, 69’).

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Спинаццола (Винья, 71’), Залевский, Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 87’), Матич (Камара, 46’), Абрахам, Беллотти (Бове, 76’).

На данный момент «Бетис» с тремя победами и десятью набранными очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. «Рома», набрав 4 очка, осталась на третьей позиции.