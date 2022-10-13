Саранск, 13 октября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Обращения от мобилизованных военнослужащих и их родных власти Мордовии получают ежедневно, работают с каждым. Об этом сообщил глава республики Артем Здунов в своем telegram-канале.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

Он подчеркнул, что многие проблемы требуют решений в «ручном режиме». Так, уже на месте проведения учений военнослужащие попросили об оформлении кредитных каникул, выдаче доверенностей. Была организована работа нотариуса, консультации с банковскими специалистами по телефону. В военкоматы Саранска и Рузаевки для предупреждения сложностей выезжают специалисты Сбербанка.

«Были просьбы помочь с лечением родных, бытовыми вопросами: в двух районах начали починку крыш; в Зубово-Полянском районе подвели газ в дом отца военнослужащего», — отметил Здунов.

В то же время для всех мобилизованных действуют региональные меры поддержки.

В частности, бесплатное двухразовое питание для школьников и учащихся техникумов и колледжей, бесплатные кружки и секции в госучреждениях дополнительного образования, социальная помощь родителям военнослужащих, помощь в трудоустройстве, бесплатная юридическая и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саранске ранее было организовано выездное консультирование для граждан, подлежащих мобилизации, и членов их семей. Специалисты оказывают бесплатную юридическую помощь на территории военного комиссариата Саранска.

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