Белград, , 22:20 — REGNUM Сербия достигла продвижения на пути евроинтеграции во многих областях, но не в тех, которые касаются сотрудничества с Россией. Об этом заявил посол США в Сербии Кристофер Хилл 13 октября.

Посол США в Сербии Кристофер Хилл Usembassy.gov

Так Хилл прокомментировал отчет Европейской комиссии о продвижении Сербии на пути евроинтеграции.

Американский дипломат отметил, что США сотрудничают с правительством Сербии, но не только правительство, а каждый гражданин страны должен размышлять о том, «что Россия сделала своему соседу», и что она «на нападение на инфраструктурные объекты отвечает нападением на мирное население».

Также Хилл отметил, что позиция России по энергетическим вопросам отрицательно сказывается на энергетической ситуации в Сербии.

«Но я сказал бы, что Сербия это поняла, и нужно, чтобы она в этом смысле сдвинулась с места. Мы видели очевидный прогресс в Нью-Йорке, когда Сербия присоединилась к группе из 145 стран мира, осудивших российскую агрессию», — процитировал телеканал РТС слова Хилла.

Напомним, что, подписав Вашингтонское соглашение в 2020 году, Сербия согласилась диверсифицировать источники энергоснабжения и усилить сотрудничество с США в этой сфере.