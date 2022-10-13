Полтава, Украина, 13 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Одна из вероятных причин падений сразу нескольких самолётов киевских ВВС в последние дни — «дружеский огонь», отметил 13 октября в своем телеграм-канале военкор Валентин Горшенин.

Александр Бельтюков Су-24

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Другое возможное объяснение — нехватка опытных и готовых к работе пилотов, полагает военкор:

«Массовый падеж наводит на мысль, что одной из причин может быть исчерпание людского резерва в летном составе, а привлекаемые к полетам старики или молодежь просто втыкают машины в землю. Ночью это очень просто», — написал Горшенин.

Как сообщалось ранее, по данным киевских властей и местных СМИ, 11 и 12 октября в Полтавской и Винницкой областях потерпели крушение два (по другим данным — три) самолета киевских ВВС.