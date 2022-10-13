Москва, , 21:42 — REGNUM Американскому руководству следует ограничить цены на свой сжиженный природный газ, чтобы он стал доступным для европейцев, заявил 13 октября российский вице-премьер Александр Новак на телеканале «Россия 1».

Александр Новак Minenergo.gov.ru

Советуя США «установить какую-то цену предельную на те ресурсы, которые они поставляют в Европу», российский чиновник напомнил, что СПГ «поставляется в Европу по ценам в четыре раза выше, чем для внутреннего потребления, для промышленников в США».

Александр Новак «И это только создает условия вхождения Европы в энергетическую бедность».

Это заявление сделано на фоне инициативы США установить предельную цену на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новак предупредил, что Россию такой экспорт не интересует, ведь тогда нарушается рыночный принцип.

– $60 либо другой». Александр Новак «Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был$60 либо другой».

Так что Россия будет поставлять нефтепродукты только тем, кто будет придерживаться рыночный принципов.

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