13 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили повреждение жилого дома в Белгороде, после того, как российская система ПВО отработала по неизвестным объектам в небе над городом.

Елизавета Коробова, , 22:10 — REGNUM Заявление мэра Белгорода Антона Иванова о том, что в небе над городом по неизвестному объекту сработала российская система противовоздушной обороны, в результате чего повреждения получил жилой многоквартирный дом, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 13 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В результате работы российских ПВО в небе над Белгородом был сбит неопознанный объект, который, по несчастью, рухнул прямо на верхние этажи одной из городских высоток. Обломки, упавшие со здания, также причинили ущерб инфраструктуре вокруг дома, а также двум транспортным средствам, которым не повезло оказаться в этом месте. На данный момент информации о пострадавших жителях не поступало.

«Господи, как же страшно за жителей Белгорода!» — написала Елена П.

На месте обстрела в Белгороде Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Многие пользователи связали произошедшее с недавними ударами Вооружённых сил России по объектам инфраструктуры киевского неонацистского режима. Граждане подозревают нацистов в том, что в ситуации отчаяния им приходится бить прямо по жилым кварталам российских городов, как бы показывая, что они тоже что-то могут.

«Это что, ответка за российские удары по нацисткой энергетической инфраструктуре? ВСУ реально считают, что жилой дом является каким-то стратегическим объектом?» — задаётся вопросом Мария В.

«Нацисты, очевидно, больше ни на что не способны, кроме как вести огонь по жилым кварталам российских городов. Ну, оно и понятно, ведь на поле боя они тут же превращаются из просто бандеровцев в мёртвых бандеровцев», — указывает Сергей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Белгороде было много шума, поскольку ПВО отработало не по одному десятку раз. Выходит, что кроме одного сбитого прямо над жилым домом объекта ничего больше со стороны ВСУ до городской черты не долетело.

«На самом деле был массовый обстрел. Ракет 20 минимум сбило ПВО России. Враг не на шутку разошёлся. Пора его усмирить», — считает Валентин Н.

Часть людей считает, что произошедшее является террористическим актом, который устроили нацистские войска киевского режима. В ответ на это люди ждут ещё более массированных ударов по всё ещё функционирующей инфраструктуре, оставшейся на территории бывшей УССР.

«И снова акт терроризма. Володин обещал жёсткий ответ, если акты терроризма со стороны ВСУ будут продолжаться. Сдержит слово?» — интересуется Константин У.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Путин заявлял, что на террористические акты Киева будет дан жёсткий ответ. Я надеюсь, что сегодня нацисты получат по полной программе за перепуганных жителей Белгорода», — написал Василий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что месть за бомбёжки российских городов лучше всего выражается в ударах по Киеву — центру принятия решений.

«Ну и чего ждём? Пора Крещатик превратить в большую воронку! Хватит хавать, бить надо со всей силы!» — призывает Иван Б.

Напомним, 13 октября мэр Белгорода Антон Иванов написал в своём Telegram-канале о том, что в небе над городом по неизвестному объекту сработала российская система противовоздушной обороны, в результате чего повреждения получил жилой многоквартирный дом.