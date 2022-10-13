Нант, Франция, 13 октября, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 13 октября в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» футбольный клуб «Нант» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 потерпел разгромное поражение от немецкого «Фрайбурга» со счетом 0:4.

Ben Sutherland Логотип УЕФА

Забитыми мячами отметились Лукаш Кюблер (26’), Михаэль Грегорич (71’ Чон У Ён), Мозес Саймон (82’ автогол) и Чон У Ён (87’ Михаэль Грегорич). Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Орасю Мирчей Фесником.

Составы команд:

«Нант»: Лафон, Жирото (Аппиа, 88’), Паллуа (Кастеллетто, 80’), Коршья, Мерлен, Чиривелья (Мутуссами, 80’), Гессан, Блас, Сиссоко (Коко, 73’), Саймон (Бамба, 73’), Мохамед.

«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Кюблер, Гинтер, Гюнтер, Кейтель (Эггештайн, 75’), Хефлер (Шлоттербек, 87’), Грифо (Шаде, 65’), Доан (Вайсхаупт, 75’), Петерсен (Грегорич, 65’), У Ён.

«Фрайбург», одержав четвертую победу подряд и набрав 12 очков, укрепился на первое месте в турнирной таблице группы G. «Нант» с тремя очками остался на третьей позиции.