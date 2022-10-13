Минск, , 22:16 — REGNUM Основной целью поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Таджикистан было, скорее всего, обсуждение военного сотрудничества двух государств. Если этого так, то кризис в ОДКБ может ещё больше усугубиться. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 октября высказал политолог Олег Ковалёнок.

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«Товарооборот между Белоруссией и Таджикистаном — это величина, которой можно пренебречь. Наивно думать, что Лукашенко поехал в Душанбе, чтобы развивать сугубо экономическое сотрудничество, едва ли Таджикистан хоть кому-то интересен с этой точки зрения. А вот белорусские РСЗО «Полонез» вполне могут быть интересны таджикской стороне в свете напряжённой ситуации на границе с Киргизией, и Лукашенко с удовольствием готов их продать. Полагаю, что именно военные поставки из Белоруссии были предметом обсуждения глав Белоруссии и Таджикистана. И, судя по приторному обмену любезностями между белорусским и таджикским руководством, стороны нашли понимание в этом вопросе» Олег Ковалёнок

По мнению политолога, военное сотрудничество Белоруссии и Таджикистана, направленное против ещё одного члена Организации Договора о коллективной безопасности — Киргизии, может негативно отразиться на ОДКБ. «Известно, что Киргизия сейчас целыми партиями закупает у Турции «Байрактары», намереваясь их использовать в случае очередного обострения на границе. Несложно предугадать реакцию киргизского руководства, если против ощетинившейся турецкими беспилотниками Киргизии выступит «союзник» по ОДКБ, вооружённый другим членом этой организации. Россия, разумеется, не будет выбирать сторону в этом «союзном» конфликте. Если при таких раскладах Киргизия не решит выйти из ОДКБ, я очень удивлюсь», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11−12 октября находился с официальным визитом в Таджикистане, откуда вылетел в Астану для участия в заседании Совета глав государств СНГ.