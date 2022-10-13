Минск, 13 октября 2022, 22:16 — REGNUM Основной целью поездки президента Белоруссии Александра Лукашенко в Таджикистан было, скорее всего, обсуждение военного сотрудничества двух государств. Если этого так, то кризис в ОДКБ может ещё больше усугубиться. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 13 октября высказал политолог Олег Ковалёнок.
По мнению политолога, военное сотрудничество Белоруссии и Таджикистана, направленное против ещё одного члена Организации Договора о коллективной безопасности — Киргизии, может негативно отразиться на ОДКБ. «Известно, что Киргизия сейчас целыми партиями закупает у Турции «Байрактары», намереваясь их использовать в случае очередного обострения на границе. Несложно предугадать реакцию киргизского руководства, если против ощетинившейся турецкими беспилотниками Киргизии выступит «союзник» по ОДКБ, вооружённый другим членом этой организации. Россия, разумеется, не будет выбирать сторону в этом «союзном» конфликте. Если при таких раскладах Киргизия не решит выйти из ОДКБ, я очень удивлюсь», — заявил Ковалёнок.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11−12 октября находился с официальным визитом в Таджикистане, откуда вылетел в Астану для участия в заседании Совета глав государств СНГ.