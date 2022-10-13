Москва, , 21:49 — REGNUM Гендиректор Большого театра Владимир Урин признался, что из-за санкций балерины остались без качественной обуви. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Большой Театр Александра Просвирникова © ИА REGNUM

«Мы отправляем заявления в Минпромторг, и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем», — сказал Урин.

Он отметил, что спустя несколько месяцев ведомство отказало театру в покупке обуви для балерин, вследствие чего они «остались без обуви».

Ранее десятерых артистов Большого театра отстранили от выступлений из-за несогласованных гастролей в Узбекистане. Подобное решение принял управляющий балетной труппой Махар Вазиев.

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