Москва, 13 октября, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Гендиректор Большого театра Владимир Урин признался, что из-за санкций балерины остались без качественной обуви. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Большой театр

«Мы отправляем заявления в Минпромторг, и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем», — сказал Урин.

Он отметил, что спустя несколько месяцев ведомство отказало театру в покупке обуви для балерин, вследствие чего они «остались без обуви».

Ранее десятерых артистов Большого театра отстранили от выступлений из-за несогласованных гастролей в Узбекистане. Подобное решение принял управляющий балетной труппой Махар Вазиев.