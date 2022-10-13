Киев, , 21:33 — REGNUM Россия должна как можно быстрее «отключить свет» локальным центрам принятия решений на территории б. УССР, отметил 13 октября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщали ранее военкоры, вечером 13 октября ВС России возобновили удары по инфраструктуре двойного назначения на контролируемой Киевом территории.

Необходимо уничтожать мосты и электростанции, чтобы лишить Киев возможности даже чинить технику, при этом делать это надо оперативно, не дожидаясь, пока в Киев доставят западное ПВО, и не останавливаясь до достижения полного эффекта, полагает Татарский.

Кроме того, нужны знаковые удары, считает военкор:

«Это будет вплоть до перелома в войне. По Донецку стреляют каждый день, за раз могут убить 13 человек, но резонанс вызвал теракт на Крымском мосту. Потому что это знаковое место. Поэтому нам нужно разрушить Верховную Раду и Майдан», — написал военкор.