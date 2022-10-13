Москва, , 21:29 — REGNUM Лолита Милявская выложила в Сеть откровенную фотографию, пост певица приурочила к начала съёмок третьего сезона телевизионного шоу «Суперстар». Снимок исполнительница опубликовала 13 октября в своём телеграм-канале.

Лолита Милявская (сс) Sefer azeri

«Начинаем снимать «Суперстар. 3 сезон». Поехали…» — написала Милявская. На снимке певица запечатлена с ярким макияжем, она также продемонстрировала подписчикам откровенное декольте.

Ране ИА REGNUM сообщило, что телеканал НТВ опубликовал список участников нового сезона «Суперстар». В конкурсах телешоу кроме Милявской будут участвовать Вячеслав Малежик, Катя Лель, Рома Жуков, Ирина Салтыкова, Александр Айвазов и другие звезды шоу-бизнеса, чей пик карьеры пришёлся на 80-е и 90-е года XX века, а также на начало «нулевых».

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