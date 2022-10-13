Екатеринбург, 13 октября, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался избиением на Урале мужчины, стоявшего на коленях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Sverdlovsk.sledcom.ru Следственный комитет

Поводом для этого стало видео, размещённое в СМИ. Из записи следует, что группа лиц избивала его, а он не оказывал сопротивления.

Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СКР Михаилу Богинскому организовать доследственную проверку по этому факту и доложить по обстоятельствам произошедшего. А ход проверки будет поставлен в центральном аппарате СК России на контроль.