Ижевск, , 21:26 — REGNUM В Удмуртии по итогам недели с 4 по 10 октября наблюдается рост цен на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, за указанный период не изменилась цена на бензин марок АИ-92 и АИ-98. При этом остальные наблюдаемые виды топлива подорожали на 10-11 копеек.

Бензин АИ-95 вырос в цене до 50,98 рубля за литр, причем в Ижевске стоимость данного вида бензина достигла 51,17 рубля. Дизельное топливо подорожало до 53,89 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на бензин в России в августе выросли на 0,3% по сравнению с июлем, а рост цен в годовом выражении замедлился до 2,7% с 3,8% в предыдущем месяце, отмечали ранее в Росстате.

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