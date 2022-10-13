Страсбург, Франция, 13 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения Оливер Вархели представил Европарламенту отчеты по Сербии, Косово, Албании, Северной Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговине.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Больше позитива!

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи расценил отчет по прогрессу его страны на пути в ЕС как положительный.

По словам Османи, отчет представляет собой четкое руководство для институтов Республики Северная Македония по дальнейшему проведению внутренних реформ.

«Проведение первой Межправительственной конференции в июле 2022 года представляет собой исторический момент и знаменует новый этап в процессе вступления в ЕС. Очень хороший прогресс при полном согласовании с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС после начала российской операции на территории б. УССР. В контексте регионального сотрудничества страна поддерживает хорошие двусторонние отношения с соседями и продолжает участвовать в региональных инициативах», — заявил Османи.