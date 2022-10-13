Верона, Италия, 13 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. 35-летний экс-защитник казанского «Рубина» и московского «Спартака» Сальваторе Боккетти возглавил «Верону», выступающей в Серии А. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Дмитрий Садовников Сальваторе Боккетти

Срок контракт «Вероны» с 35-летним итальянцем не сообщается. Ранее Боккетти занимал пост главного тренера молодежной команды «Вероны».

После девяти сыгранных туров итальянской Серии А 2022/23 «Верона» с одной победой и пятью набранными очками занимает 18-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер команды Габриэле Чоффи был отправлен в отставку после неудачного старта клуба в новом сезоне.